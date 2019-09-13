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Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Amasya’da 2 gündür kayıp olan yaşlı adam, AFAD ve jandarmanın ortak çalışması sonucu bulundu.

Amasya’da 2 gündür kayıp olan yaşlı adam, AFAD ve jandarmanın ortak çalışması sonucu bulundu. Aşırı bitkin halde bulunan yaşlı adam ambulansa jandarma ve AFAD ekiplerinin sırtında götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Yassıçal köyünde ikamet eden ve alzaymır hastası olan Emin Çoban, 10 Eylül günü saat 17.30 sıralarında evde kimsenin bulunmadığı bir anda Yassıçal köyü ormanlık alanında kayboldu. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından Amasya İl Jandarma Komutanlığında görevli 6 jandarma ve AFAD ekipleri kayıp şahsın son görüldüğü bölgede aramalarda bulundu. Jandarma aramalarda drone de kullandı.
2 günlük arama sonucu yaşlı adam köyünden 10 kilometre uzakta Yeşilyenice köyü ormanlık alanı dere yatağında, aşırı bitkin bir halde bulundu. Yaşlı adam tedavi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve AFAD, ambulansa kadar sırtında taşıdı
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