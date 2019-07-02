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Kayıp engelli çocuk aranırken çukura düşen koyun kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Konya’da kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına katılan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, tesadüfen düştüğü çukurda mahsur kalan koyunu fark ederek kurtardı.Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kale Mahallesinde kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki Halil G.’ için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp engelli çocuk aranırken çukura düşen koyun kurtarıldı

Konya’da kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına katılan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, tesadüfen düştüğü çukurda mahsur kalan koyunu fark ederek kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kale Mahallesinde kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki Halil G.’ için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Selçuklu ilçesine bağlı Yazıbelen Mahallesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Şanlıurfa’dan bölgeye ailesiyle birlikte gelen Mehmet G., Kale Mahallesinde çalışırken 14 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Halil G.’nin dün saat 12.30’ sıralarında yanlarından ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine jandarmaya haber verdi. Gece saat 00.40’ta kayıp başvurusunun yapılması üzerine üzerine jandarma ile birlikte harekete geçen Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de adrese sevk edildi. Kale Mahallesinde 10 kişiden oluşan AFAD personeli ve jandarma ekipleri, arazide arama tarama çalışması başlattı. Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de arama çalışmalarına destek verdiği mesaide, iz takip köpeği ve ekibi de sonradan faaliyetlere dahil oldu. Arama çalışmaları kuyu, çukur, toprak yığını gibi bölgelerde yoğunlaştırıldı.
Arama tarama çalışmalarında Kale Mahallesinde çukura düşmüş bir koyun da fark edildi. Bunun üzerine ekipler, koyunu bulunduğu yerden çıkararak su verdi. Koyunun sahibine teslim edilmek üzere Kale Muhtarlığına teslim edildiği öğrenildi.

Kayıp engelli çocuk aranırken çukura düşen koyun kurtarıldı

Kayıp engelli çocuk aranırken çukura düşen koyun kurtarıldı

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