HABER

Kayıp engelliyi AFAD ve jandarma buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Bayram Akman (55), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.  Gerede'nin Ortaca köyünde oturan zihinsel engelli Bayram Akman, çarşamba günü sabah saatlerinde, evden ayrıldı, bir daha da dönmedi.

Kayıp engelliyi AFAD ve jandarma buldu

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Bayram Akman (55), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Gerede'nin Ortaca köyünde oturan zihinsel engelli Bayram Akman, çarşamba günü sabah saatlerinde, evden ayrıldı, bir daha da dönmedi. Kendi çabalarıyla arama yapan yakınları, sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Köy ve çevresinde, bulunan 10 hektarlık alanda arama çalışması yapan ekipler, bugün öğleden sonra Akman'ı kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Çalışkanlar Yaylası'nda buldu. Akman yapılan sağlık kontrollerinin ardından AFAD'ın aracı ile ailesine götürüldü.
Öte yandan daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra köye geldiği belirtilen Akman'ın arama çalışmaları sırasında ekipleri gördüğü ve korkup saklandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp engelliyi AFAD ve jandarma bulduKayıp engelliyi AFAD ve jandarma bulduKayıp engelliyi AFAD ve jandarma bulduKayıp engelliyi AFAD ve jandarma buldu

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
Boğulma tehlikesi geçiren gencin duran kalbi çalıştırıldıBoğulma tehlikesi geçiren gencin duran kalbi çalıştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.