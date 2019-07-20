Kayıp eşi ve çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde meydana gelen su baskınında eşi ve 3 kızı kaybolan acılı baba Erkan Kaplan, ailesinden gelecek iyi haberi bekliyor.

Bölgedeki arama çalışmalarını takip eden kamyon şoförü Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde olmadığı sırada eşi ve çocuklarının sele kapıldığını söyledi.

Oğlunun kurtulduğunu, eşi ve 3 kızının halen arandığını belirten Kaplan, "Arama çalışmaları devam ediyor. Oğlumla konuştuk, kahvehanenin olduğu yere kadar beraber gelmişler, onun kafasına ağaç vurunca onları su alıp gitmiş. Bildiğimiz o. Yapacak bir şeyim yok, bir umut bekliyorum." diye konuştu.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında dün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

