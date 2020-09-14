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Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 18:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz’ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz’ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu. Baz’ın yakınları durumu sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu su kuyusundan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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