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Kayıp Evrim'den 1 yıldır haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz 2018'de, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'tan (3,5) 1 yıldır haber alınamıyor.

Kayıp Evrim'den 1 yıldır haber yok

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz 2018'de, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'tan (3,5) 1 yıldır haber alınamıyor. Bölgede yaklaşık 4 ay yürütülen Evrim'i arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, 3 Kasım 2018'de sonlandırılırken, İl Jandarma Komutanlığı'nın Evrim'in kaybolmasıyla ilgili soruşturması ise sürüyor.
Turhal'ın Yenisu köyünde yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz 2018'de, yayladaki çadırdan sabah saatlerinde hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra çadıra dönen Atış, torununun olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile bireyleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede aylarca arama çalışmaları yapıldı.
Aramalar sürdürülürken, çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde, kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini ve döndüğünde kızını göremediğini öne süren anne Dilek ile baba Burhan Atış, 23 Temmuz 2018'de mahkemece tutuklandı. Burhan Atış, o dönemde, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği ifadesini daha sonra değiştirdi. Cezaevinde bir süre tutuklu kalan Dilek Atış 8 Kasım 2018'de, Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da tahliye edildi.
Evrim Atış, bölgede yaklaşık 4 ay boyunca arandı; ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Jandarma, AFAD ve JAK timlerinin arama- kurtarma köpekleri ile drone da kullanarak, yaptığı aramalar, 3 Kasım 2018'de sonlandırıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nca Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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Kayıp Evrim'den 1 yıldır haber yokKayıp Evrim'den 1 yıldır haber yokKayıp Evrim'den 1 yıldır haber yokKayıp Evrim'den 1 yıldır haber yok

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