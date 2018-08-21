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Kayıp Evrim'i arama çalışmaları bayramda da devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmalarından geride kalan 43 günde sonuç alınamadı.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmalarından geride kalan 43 günde sonuç alınamadı. Bölgede bayramda da arama çalışmaları sürdürüldü. Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim'i bulamadı. Evrim'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakıldı; ancak Evrim, 43 gündür yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. ANNE-BABA TUTUKLANDI Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü, çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi'ne konuldu. Burhan Atış'ın, kayıp kızı için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim'in izine rastlanmadı. Evrim'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor. Evrim'in tutuklu anne-babasının ifadelerinde de değişiklik olmadığı öğrenildi. KOMANDO VE JANDARMA TİMLERİ ARIYOR Kurban Bayramı'nin ilk gününde de bölgede Evrim'i arama çalışmalarına devam edildi. Komandalar ve jandarma timleri, Yenisu köyü çevresinde bulunan belirli noktalarda aramalar gerçekleştirdi. Bu arada Evrim'in yakınları ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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