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Kayıp Evrim'in tutuklu babası Trabzon'a nakledildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Turhal İlçesinde 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırının önünde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın halen tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile M Tipi Cezaevi'nden Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

Kayıp Evrim'in tutuklu babası Trabzon'a nakledildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Turhal İlçesinde 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırının önünde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın halen tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile M Tipi Cezaevi'nden Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.
Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.
Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Burhan Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.
ANNE SERBEST BIRAKILDI
Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin arama çalışmalarına 3 Kasım'da son verildi. Evrim'e ait her hangi bir ize rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, 8 Kasım’da Evrim'in, Zile Cezaevi'nde bulunan annesi Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış'ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.
Zile M Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Baba Burhan Atış bugün Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

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Kayıp Evrim'in tutuklu babası Trabzon'a nakledildiKayıp Evrim'in tutuklu babası Trabzon'a nakledildi

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