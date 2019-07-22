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Kayıp Fransız denizaltısı 51 yıl sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

1968 yılında 52 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltı "Minerve"nin yeri, Toulon kenti limanının 45 kilometre açığında tespit edildi

Fransa'nın Toulon şehri açıklarında 51 yıl önce ortadan kaybolan denizaltı "Minerve", bir denizaltı araştırma ekibi tarafından bulundu.

BBC'nin haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968’in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının yerinin tespit edildiğini duyurdu.

Parly, tüm çabalara rağmen yıllarca izine rastlanamayan Minerve'nin bulunmasını "başarı, rahatlama ve teknik beceri" olarak tanımladı.

Kaybolan denizcilerin yakınlarının talebi üzerine denizaltıyı arama çalışmalarına bu yılın başında yeniden başlandığını hatırlatan Parly, "Uzun zamandır bu anı bekleyen aileleri düşünüyorum." dedi.

Yerel basına dayandırılan haberde, kayıp denizaltının yerinin, liman kenti Toulon'un 45 kilometre açığında, deniz yüzeyinin 2 bin 370 metre derininde tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Minerve'nin kaybolduğu kazanın ardında yatan neden hiçbir zaman açıklanamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
denizaltı Minerve

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