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Kayıp Furkan'ın babası ile birlikte 4 kişi gözaltına (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı mahallesinde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası ile birlikte 4 akrabası gözaltına alındı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı mahallesinde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası ile birlikte 4 akrabası gözaltına alındı. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, baba Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan Yiğit ve bir başka akrabası olmak üzere 4 kişinin 'kasten öldürme' suçu şüphesi üzerine gözaltına alındığı duyuruldu. Karaçoban'a 10 kilometre uzaklaktaki Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, 20 dakika içerisinde kayıplara karıştı. Aile ve köylülerin araması sonucu bulunamayan Furkan için jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Köye, jandarmanın yanısıra AFAD ve korucular da gönderildi. 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 22 AFAD personeli köyde arama yaptı. Dağlık alandaki, kurt yuvalarında bile arama yapan ekipler, çocuğun akarsuya düşme ihtimaline karşın Kocasu'da aramalarını 10 kilometre daha genişleterek sürdürürdü. Jandarmaya ait iz ve kadavra köpekleri de Furkan'ı arama çalışmalarında yer aldı. Baba Fehim Yiğit'in dün iddiaya göre jandarma ekiplerine Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm dedi. Bunun üzerine köye olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı, cenaze aracı gönderildi. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açılırken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sırasında açılan mezarda Furkan'a ait bir iz bulunamadı. Ekiplerce kazı yapılan köy mezarlığında 3 yıl önce vefat eden bir çocuğun cesedine ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin söz konusu çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin kaybolan Furkan Yiğit'e ait olmadığı belirtildi. Mezar açıldıktan sonra ise bu kez babanın bu iddiasını kabul etmediği belirtildi. Mezarlıktaki arama sonrası olay yeri inceleme ekibi bölgeden ayrılırken havanın kararması sebebiyle arama çalışmalarına ara verildi.
Küçük Furkan'ın kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli bulunan baba Fehim, dede Eset, babaanne Hatmi Sultan Yiğit'i ile bir başka akrabası Y.Y. gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişinin Karaçoban Jandarma Karakolu'nda sorguları sürüyor.
Hınıs Cumhuriyet Başavcısı Olcay Aksoy, tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi
Karaçoban İlçesi Budaklı Mahallesinde, 17 Nisan 2019 tarihinde öğleden sonra, kendisinden haber alınamayan Furkan Yiğit adlı 4 yaşındaki erkek çocuğun arama çalışmaları, aynı gün, başta ilçe jandarma ekipleri olmak üzere Erzurum İl merkezinden gelen emniyet ve jandarma görevlileri ile AFAD ekiplerince başlatılmış ve halen devam etmektedir. Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
Haber Hümeyra PARDELİ ERZURUM, (DHA)

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