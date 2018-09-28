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Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

MALATYA’nın Hekimhan ilçesinde 4 gün önce, okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Gamze S.

Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’nın Hekimhan ilçesinde 4 gün önce, okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Gamze S. (15), Sivas’ta bulundu.
Hekimhan'ın Güzelyayla Mahallesi’nde oturan Gamze S., 24 Eylül günü okula gitmek üzere evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Gamze S.'nİn ailesi, kızlarının o gün okula gitmediğini de öğrenince jandarma ve polise haber verdi. Gamze S.'yİ bulmak için çalışma başlatan ekipler, Sivas'a gittiğini belirledi. Aramaları bu kente kaydıran ekipler, dün gece Gamze S.'yİ buldu. Sivas'a giden babası Mehmet S.'yİ kızı Gamze teslim edildi.
Aile, kızlarının bulunmasına katkıda bulunan kent protokolü ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu

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