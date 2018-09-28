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Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kendisinden yaklaşık 4 gündür haber alınamayan ve yapılan çalışmalar sonucu Sivas'ta bulunan lise öğrencisi Gamze S.'nin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel ekip, genç kızın kente gelmiş olabileceği düşüncesiyle otobüs terminali ve tren garının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kendisinden yaklaşık 4 gündür haber alınamayan ve yapılan çalışmalar sonucu Sivas'ta bulunan lise öğrencisi Gamze S.'nin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel ekip, genç kızın kente gelmiş olabileceği düşüncesiyle otobüs terminali ve tren garının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, Gamze S.'nin kente geldiğini ve bir gün otobüs terminalinde kaldığını tespit eden ekipler, genç kızın terminalden ayrıldıktan sonra gittiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını da inceledi. Öğrencinin Numune Hastanesine girdiğini belirleyen polis, güvenli gördüğü için burayı tercih ettiği öğrenilen kayıp kızı ameliyathane bekleme salonunda buldu. Ailesine teslim edilen Gamze'nin terminal ve hastane binasındaki görüntüleri dikkat çekti.

FOTOĞARFLI

Kayıp Gamze, Sivas’ta bulundu (2)

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