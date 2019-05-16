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Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

BAYBURT- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde de sürdürülüyor.

Kayıp gazeteci, 7 gündür aranıyor

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde de sürdürülüyor. Bölgede önüne set çekilerek debisi düşürülen dere içi ve dere güzergâhında yoğunlaştırılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.
Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon-Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.
7 GÜNDÜR ARANIYOR
Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'ı arama çalışmalarına 7'nci günün de devam edildi. AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı su altı arama kurtarma timleri de çalışmalarını bugün de sürdürdü. Nişancı'nın düştüğü bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bentte, deredeki suyun sağlıklı tahliye edilebilmesi ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesi için ekipler çalışmalarına devam etti.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor. Ekipler, hava sıcaklıkların yükselmesiyle dağ eteklerinde eriyen karın su seviyesini ve şiddetini artırmasına rağmen vadide ve derede arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

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