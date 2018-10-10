Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Korkusuz Gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Sözcü'ye konuşan Mahalli'ye göre, Kaşıkçı öldürülmediyse bir süre sonra Arabistan’da ortaya çıkabilir ve “Kraldan özür diliyorum” diyebilir.

İşte Hüsnü Mahalli’nin yaptığı çarpıcı değerlendirme:

"GEL ÖZÜR DİLE KRALDAN"



Korkusuz yazarı Hüsnü Mahalli, 2 Ekim’den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin bambaşka bir iddia attı. Mahalli, “Kaşıkçı ya kaçırıldı ya da kendi iradesiyle uzlaşarak Suudi Arabistan’a gitti. Ona, ‘Gel özür dile kraldan' dediler belki.! Kaşıkçı, eğer krala biat ederse sorun olmaz” dedi. “Kaşıkçı'nın belki Suudi Arabistan'da bir cezaevinde tutulduğunu” savunan Mahalli, “Bilmiyoruz. O zaman Türkiye’nin bunu açıklaması lazım.” şeklinde konuştu.

"BENCE BÜYÜK BİR OYUN VAR"



“Türkiye bunu biliyor mu? Yoksa onun için mi susuyor” diye soran Mahalli, şöyle konuştu:

“İktidara yakın medya emniyetten, savcıdan bazı fotoğraflar, görüntüler alıyor. Fakat iktidardan hiç kimse devlet adına bir açıklama yapmıyor. Açıkçası bu beni biraz huzursuz ediyor. Ve umarım bir komplo ya da oyun değildir. Bence büyük bir oyun var. Bir an önce yetkililer bir basın toplantısı yapmalı. İlk saniyesinden son detayına kadar açıklamalı. Türkiye’nin en önemli şehrinde birinde böyle bir olayın yapılmasına hep beraber tepki gösterelim. Eğer Türkiye'ye yönelik hamleyse o zaman Türkiye’nin yanında duralım.”