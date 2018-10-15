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Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumunu araştıracak Türk heyeti, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda

15.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumunu araştıracak Türk heyeti, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda. Ayrıntıları Amerika’nın Sesi Facebook sayfasından alabilirsiniz

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumunu araştıracak Türk heyeti, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumunu araştıracak Türk heyeti, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda. Ayrıntıları Amerika’nın Sesi Facebook sayfasından alabilirsiniz

facebook.com/amerikaninsesi

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