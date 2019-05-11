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Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

BAYBURT-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları sürerken dalgıçlar da derede arama yapacak.
Özel İdare ekipleri dün, Trabzon-Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu arama kurtarma çalışmaları sürerken, Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına eşlik etti. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı.
ARAMALAR DEREDE YOĞUNLAŞACAK
Nişancı için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla oluşabilecek risk nedeniyle ara verilen çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip eşlik ediyor. AFAD'dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekibi de bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü çalışmaların dalgıçlar yardımıyla derede sürdüreceği ve arama tarama çalışmalarının dere güzergâhı boyunca yoğunlaşacağı belirtildi.
Öte yandan kayıp gazetecinin arkadaşları, ailesi ve meslektaşları da, sosyal medyada paylaşımda bulunarak, Abdulkadir Nişancı'ya bir an önce sağlıklı bir şekilde ulaşılması dileğinde bulundu.
FOTOĞRAFLI

Kayıp gazeteci için ekipler seferber olduKayıp gazeteci için ekipler seferber olduKayıp gazeteci için ekipler seferber olduKayıp gazeteci için ekipler seferber oldu

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