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Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

ANKARA’DAN ÖZEL EKİP SEVK EDİLDİ Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı için yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rize'den gelen polis dalgıçları derede arama çalışması yaptı.

ANKARA’DAN ÖZEL EKİP SEVK EDİLDİ

Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı için yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rize'den gelen polis dalgıçları derede arama çalışması yaptı.
Arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Arama Kurtarma(JAK) timleri de eşlik edecek. JAK'a bağlı özel donanımlı ekibin uçakla Trabzon'a geleceği buradan da helikopterle bölgeye intikal edip, arama çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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Arama çalışmaları
Bölgeden görüntüler

BAYBURT,(DHA)

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