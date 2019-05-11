Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (3) EK

"Bayburt muhabirimiz Abdülkadir Nişancı maalesef yol açma çalışmalarını takip ederken talihsiz bir kaza geçirdi dün. Olayın ilk olduğu andan itibaren devletimiz var olsun bütün imkanlarını seferber etti, arkadaşımızı arıyoruz. Maalesef dik bir yamaçtaki kar kütlesi üzerinden kayarak aşağıya inmiş. Suya kapıldığı öngörülüyor. Şu anda kar zeminde veya toprak zeminde herhangi bir bulguya rastlanılamadı maalesef. Kamerası, çalışma aletleri ve birkaç özel eşyasına ulaşıldı. Arkadaşımızla ilgili şu an için bir bulgu yok. Ümidimizi kaybetmedik, biz hala sağ salim ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu noktada tüm ekiplerde çalışmalarını yapıyor. Hem JAK, AFAD ve UMKE farklı illerden Ankara’dan tüm imkanlarını seferber ettiler, onlara da Anadolu Ajansı olarak teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde İHA’lar bölgede uçarak bir tarama yaptı. Oradaki bulgulara göre de aramalar bugün su içerisinde yürütüldü. Şu anda da çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa zamanda olumlu bir sonuç bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızdan, tüm insanlardan, konuya duyarlı olan herkesten dualarını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağız” dedi.

