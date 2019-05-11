Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (4)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın uçuruma düşmesi olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan ve suç unsuru taşıyan paylaşımlar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olayın meydana gelmesinin ardından, sosyal medya hesapları üzerinden, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

