Kayıp gazeteci Kaşıkçı'nın oğlu ilk kez konuştu!

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan vatandaşı en büyük oğlu Salih Kaşıkçı, yabancı ülkelerin babasının ortadan kayboluşunu politik bir hale getirmeye çalıştıklarını öne sürerek bunu tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan menşeli basın kuruluşu olan Al Arabiya'ya verdiği röportajda Salih:
"Bu sorun bir Suudi Arabistan vatandaşının kyabolması olayıdır. Suudi yetkililerle olayın iç yüzünü açığa çıkarmak için işbirliği içerisindeyiz."
"POLİTİK DEĞİL BİREYSEL"
Salih ayrıca bu durumun tamamen bireysel olduğunu ve politik bir çerçevede olmaktan uzak olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Salih Kaşıkçı ayrıca babasıyla en son Washington'dayken haberleştiğini söyledi.
"Babamın Türkiye'de olduğuna ya da oraya gittiğine dair hiçbir fikrim yoktu."
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olduğu iddia edilen Hatice isimli kadını tanımadığını, kadını basın aracılığıyla öğrendiğini söyledi.
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