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Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

TRABZON VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU Trabzon- Bayburt il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (2)

TRABZON VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Trabzon- Bayburt il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
3 gündür arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü anlatan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bölgemizin gerek coğrafi koşulları, gerek iklim koşulları buradaki arama faaliyetlerimizi ne yazık ki zorlaştırıyor. Fakat buna rağmen başta Bayburt AFAD ve Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon AFAD ve Jandarma, Rize, Erzurum ve Ankara'dan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı özel timler ile 100’ün üzerinde insan buradalar. Toplamda 110 civarında personelle 3 gündür arama faaliyeti devam ediyor. Maalesef şu an için herhangi bir sonuca ulaşamadık. Buradan ailesine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Umudumuzu yitirmek istemiyoruz ama hepimizin de malumu coğrafyanın zorluğu ve iklim koşulları işimizi zorlaştırıyor diyebilirim" dedi.
'ZİYARETİME GELECEKTİ'
Bayburt Valiliği döneminde Abdülkadir Nişancı'yı yakından tanıdığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Benim için diğer bir yandan da ayrı bir üzüntü, Bayburt Valiliği yaptığım dönemde her gün beraber olduğumuz, birlikte bizi sürekli takip eden bir kardeşimizdi. Bitlis Valiliğim sırasında da telefonla sürekli görüşüyorduk. Trabzon’a atandıktan sonra yine görüştüğümüz bir arkadaşımızdı, ziyaretime de gelecekti. Üzgünüz, biz gazetecileri ailemiz olarak görüyoruz. Çünkü bizlerle birlikte onlar da gece gündüz demeden zor koşullarda, toplumu bilgilendirmek adına, zor koşullarda mücadele veren arkadaşlarımız. Maalesef 2 gün önce de o da burada bir haber yapayım, çekim yapayım diye geldiğinde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Abdülkadir hepimizi üzdü" diye konuştu.
DEREBAŞI VİRAJLARI 'ÖLÜM YOLU' OLARAK ADLANDIRILIYOR
Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri de daha önce Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D-915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergâhta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5-6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.
DHA ekipleri, Derebaşı virajlarında zorlu ulaşım yolunu görüntüledi.

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Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (2)Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (2)Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (2)Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (2)

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