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Kayıp gazetecinin ayakkabısı dere kenarında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmaları 3’üncü gününde sürdürülüyor.

Kayıp gazetecinin ayakkabısı dere kenarında bulundu

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmaları 3’üncü gününde sürdürülüyor. Kayıp gazetecinin ayakkabısı dere kenarında bulunurken Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, arama çalışmalarını inceledi.
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları devam ediyor.
Nişancı’nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama yapan 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum’dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler, çalışmalarını Trabzon ve Bayburt tarafında belirlenen noktalarda yürütüyor.
Bugün yapılan çalışmalarda kayıp gazetecinin ayakkabısı dere kenarında bulundu.
Bölgeye giden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, arama çalışmalarını inceledi.
Vali Ustaoğlu, gazetecilere açıklamada bulunarak arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Kayıp gazetecinin ayakkabısı dere kenarında bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı dere kenarında bulundu

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