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Kayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'da

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

HATAY'a dün getirilen ve Suriye'de 2015 yılında kaçırılan Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişinin kimlik tespiti için Japon Büyükelçiliği'nden bir heyet, Hatay İl Göç İdaresi'ne geldi.

Kayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'a dün getirilen ve Suriye'de 2015 yılında kaçırılan Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişinin kimlik tespiti için Japon Büyükelçiliği'nden bir heyet, Hatay İl Göç İdaresi'ne geldi.
Güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde dün Hatay'a getirilen ve kayıp gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişi, büyük gizlilik içinde Hatay Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan Japon uyruklu kişi, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bu kişinin, 2015'te Suriye'ye yasa dışı yollarla girdikten sonra kaçırılan Yasuda Jumpei Yamamato olabileceğinin değerlendirmesi üzerine temas kurulan Japonya Büyükelçiliği'nden 3 kişilik heyet Hatay'a geldi. Heyet, Türk yetkililerle birlikte Yamamato olduğu değerlendirilen kişiyle İl Göç İdaresi'nde görüşme yaptı. Kimlik tespitinin ardından Hatay Valisi Erdal Ata'nın da konuyla ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

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Kayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'daKayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'daKayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'daKayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'da

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