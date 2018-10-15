Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

BBC'nin İzleme Servisi'nin derlediği sosyal medya paylaşımlarının birinde Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında bir erkek olduğu da iddia edildi.

Bazı Suudi kullanıcılar Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında Türkiye'de yaşayan Mısır'ın muhalif isimlerinden Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mahsub'un kadın kılığına girdiğini ve Kaşıkçı'nın nişanlısı gibi davranarak gazetecinin ortadan kaybolması hikayesini uydurduklarını ileri sürenler oldu.

Pek çok kullanıcı "bu komployu" desteklediğini düşündükleri fotoğrafları paylaştı.

SAHTE AL JAZEERA TWEETİ

Servisin incelemesinde yüzlerce Suudi kullanıcının Katar emirliğine bağlı Al Jazeera haber kanalının Twitter hesabında "yalan söyledikten sonra 50'den fazla mesajı sildikleri" iddia edildi.

Paylaşımların silinmesinin El-Cezire'nin yalan söylediğini bir kanıtı olarak göründüğünü savunan Muhammed El-Shega isimli bir kullanıcı, Al Jazeera'nin "Türk kaynakları: Suudi yetkilileri Kaşıkçı konsolosluktayken Suudi yetkilileri iki uçakla geldi" haberini sildiğini ileri sürdü.