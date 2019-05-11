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Kayıp gazetecinin uçurumdan yuvarlandığı bölge havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki dün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın uçuruma yuvarlandığı bölge havadan görüntülendi.Nişancı’yı arama çalışmaları sabah saatlerinden bu yana AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımı ile sürerken, şuana kadar kendisine ulaşılamadı.

Kayıp gazetecinin uçurumdan yuvarlandığı bölge havadan görüntülendi

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki dün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın uçuruma yuvarlandığı bölge havadan görüntülendi.
Nişancı’yı arama çalışmaları sabah saatlerinden bu yana AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımı ile sürerken, şuana kadar kendisine ulaşılamadı. Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmasının yürüten ekipler halatlar yardımıyla tepeden aşağıya iniş yaparken, bölge İHA muhabirleri tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Kayıp gazetecinin uçurumdan yuvarlandığı bölge havadan görüntülendi

Kayıp gazetecinin uçurumdan yuvarlandığı bölge havadan görüntülendi

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