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Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

BAYBURT- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarından 8'inci gününde de sonuç alınamadı.

Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarından 8'inci gününde de sonuç alınamadı.
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. Ancak çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.
Bu arada, Nişancı'nın bulunması için yürütülen arama tarama çalışmalarında her ihtimal gözden geçirilirken, olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde daha önce oluşturulan bente ilave bir bent daha yapılması yönünde çalışmaların süreceği belirtildi.

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Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadıKayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadıKayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı

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