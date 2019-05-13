Kayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyor

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmaları 4’üncü gününde sürdürülüyor. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel İdare ekipleri 10 Mayıs’ta Trabzon- Bayburt sınırındaki ’dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum’dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel detektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı’ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi. Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı’ı arama çalışmalarına 4’üncü günün de devam edildi. AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra Ankara’dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı su altı arama kurtarma timleri de dün başlattıkları arama çalışmalarını bugün de devam ettirdi. JÖAK timleri, sarp bölgede zor şartlarda ip sarkıtarak girdiği dere içinde azgın sularla boğuşarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama tarama çalışmaları, dün Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında Nişancı’nın ayakkabısının bulunduğu dere içi ve dere güzergahında yoğunlaştırıldı. Rize’den gelen dalgıçların da yardımıyla çalışmaların süreceği bildirildi. Kayıp gazetecinin ailesi de bölgede acılı bekleyişini sürdürürken, çalışmalar hakkında sürekli bilgilendiriliyor.

“Bayburt Valisi Pehlivan, olay yerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı”

4’üncü gün çalışmalarını olay yeri olan Soğanlı Dağı Derebaşı virajına gelerek takip eden Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, bilgi aldı.

Havadan çekilen drone görüntülerini inceleyip arama kurtarma birliklerinin sorumluları ve askeri yetkililerden detaylı bilgiler alan Vali Pehlivan, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Valilikten açıklama

Öte yandan Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına bölgede etkin şekilde devam edileceğini bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bayburt ilimiz Aydıntepe ilçesi Dumlu Köyüne bağlı Soğanlı Yaylası Derebaşı Virajları mevkiinde 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 12 sularında Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın yol açma çalışmalarını görüntülediği esnada ayağının kayması sonucu uçuruma düşmesi üzerine Bayburt Valiliği koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü itibariyle de devam edilmektedir.

13 Mayıs 2019 pazartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri ile birlikte toplam 130 personel 7 grup halinde planlanan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalara güvenlik birimleri de nezaret etmektedir.

Yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’ya ait kamera ve tripod ile ayakkabısının teki bulunmuştur. Bunun dışında ulaşılan herhangi bir emare yoktur.

Bazı yayın organlarında yer alan Nişancı’nın cep telefonundan sinyal alındığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Telefon sinyali, olayın yaşandığı gün 11.42-11.43 saatlerinde alınmış, sonrasında herhangi bir sinyale ulaşılamamıştır. Yeni bir gelişme olması durumunda Valiliğimiz tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Basın yayın mensuplarımızdan ailenin içinde bulunduğu durumu dikkate almalarını, resmi açıklama olmadan bu tür haberlere yer vermemelerini rica ediyoruz.”