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Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları 4. günde Derebaşı Deresi’nde yoğunlaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 4 gün önce Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sürüyor.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 4 gün önce Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sürüyor. Aramaların 4. gününde çalışmalar Derebaşı Deresi’nde yoğunlaştı.
Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, bu sabahtan itibaren çalışmalarını dar vadi içindeki derede yoğunlaştırdı. Kayıp gazetecinin ayakkabısının bulunduğu bölgede çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütülürken, JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, derede arama tarama yapıyor.

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