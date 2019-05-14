Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları 5. günde Derebaşı Deresi’nde sürüyor

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 5 gün önce Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları Derebaşı Deresi’nde sürüyor.

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, bu sabahtan itibaren çalışmalarını derede yoğunlaştırdı. JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, derede belirlenen noktalarda çalışma yaparken, karların erimesi ile birlikte derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor.