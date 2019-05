Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları sürüyor

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşerek kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı, 13'üncü gününde aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, Nişancı'yı bulmak için bölgedeki derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilme çalışmalarına destek veriyor.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ediyor. Nişancı'yı bulmak için bölgedeki derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilme çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden de destek veriliyor. Gazeteci Abdülkadir Niaşancı'yı aramayı sürdüren ekiplerin çalışmalarının daha güvenli ve etkin yapılabilmesi amacıyla derenin önüne bent kurularak gölet oluşturuldu. Ekipler, bu göletteki suyun ise tahliyesine başladı. Devlet Su İşleri (DSİ), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İBB İtfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla tahliyesi sağlanan su, 2 kilometre uzaklıktaki vadiye bırakıldı.

13 GÜNDÜR ARANIYOR

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 13'üncü güne gelindi. Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şehit düşmeleri üzerine bir süre ara verilen çalışmalara, Ankara'dan gelecek yeni bir JAK ekibinin de katılarak başlanacağı öğrenildi. Bölgede AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

'HER İHTİMAL GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR'

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, tahliye çalışmaların sürdüğü, 6 kişilik su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinin de hazır bekletildiğini belirtildi. Dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimalin göz önünde bulundurulduğu ifade edilen açıklamada, "Derenin yönünün değiştirilmesi amacıyla götürülen ekipmanlar haricinde, gerekli olması halinde 6 kişilik su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi her an yola çıkmak üzere İstanbul'da hazır halde bekliyor. İSKİ ile İBB İtfaiye ekiplerinin desteğiyle yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor" denildi.