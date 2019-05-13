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Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 4’üncü günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eşgüdümlü yürütülürken, JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadi içindeki derede arama tarama yapıyor.Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek.

Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 4’üncü günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eşgüdümlü yürütülürken, JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadi içindeki derede arama tarama yapıyor.
Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek.

Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı

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