Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları zor şartlarda sürüyor

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 4'üncü gününde sürdürülüyor. Çalışmaların, Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu dere içi ve dere güzergâhında yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon-Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.

4 GÜNDÜR ARANIYOR

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'ı arama çalışmalarına 4'üncü günün de devam edildi. AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı su altı arama kurtarma timleri de dün başlattıkları arama çalışmalarını bugün de devam ettirdi. JÖAK timleri, sarp bölgede zor şartlarda ip sarkıtarak girdiği dere içinde azgın sularla boğuşarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

AYAKKABI BULUNAN DEREDE YOĞUNLAŞTILAR

Arama tarama çalışmaları, dün Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu dere içi ve dere güzergâhında yoğunlaştırıldı. Rize'den gelen dalgıçların da yardımıyla çalışmaların süreceği bildirildi. Kayıp gazetecinin ailesi de bölgede acılı bekleyişini sürdürürken, çalışmalar hakkında sürekli bilgilendiriliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına bölgede etkin şekilde devam edileceğini bildirildi. Bölgede arama tarama çalışmalarının toplamda 130 personelin 7 grup halinde yürüttüğü belirtilen açıklamada, "Devletimizin ilgili birimleri tarafından gerekli bütün araç ve ekipman desteği sağlanmış olup, arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde devam edilecektir" denildi.

MÜSİAD'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

Bu arada Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Abdülkadir Nişancı’nın uçuruma düşmesi olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden suç unsuru taşıyan ve Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılan paylaşımlara tepki gösterdi. Şentürk, "Bu acı olay nedeniyle gazeteci hemşerimize hakaret ve küfreden zalimleri kınıyorum. Abdülkadir’in nasıl bir insan olduğunu bilselerdi yaptıkları alçakça saldırılardan utanacaklardır. Abdülkadir sessiz, az konuşan, tartışmaya girmeyen izin almadan kimsenin alanına dokunmayan mükemmel bir insandı. Ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.