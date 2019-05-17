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Kayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya suya kapılarak şehit oldu.

Kayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - Yeniden

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya suya kapılarak şehit oldu.
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi'nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. Bölgeye çok sayıda JAK, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu akıntıya kapılan 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
VALİ: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Vali Ustaoğlu, "Karayolları ekiplerimiz yol açma çalışması yaparken AA muhabiri görüntü almaya çalıştığı sırada maalesef uçuruma yuvarlandı. O günden beri yoğun bir aram çalışması icra ediliyor. Bu noktada da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timlerimizde bu arama faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu arama çalışması sırasında Çaykara bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde 2 arkadaşımız maalesef akıntıya kapılarak sürükleniyor. Akıntıya kapıldıkları noktadan 600-700 metre sonra kendilerine ulaşıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 askerimiz şehit oldu" dedi.
Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da, derede arama çalışmalarına katılan 2 askerin suya kapılması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
SUYA KAPILMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Bu arada, JAK timindeki 2 askerin, suya kapılmadan önce derede arama çalışmaları yürütürken görüntülendi. İki askerin en son çekilen bu görüntülerinin ardından arama çalışması yaptıkları dereye girip suya kapıldıkları ortaya çıktı. Şehit askerlerin naaşlarının yarın düzenlenecek olan törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez Gaziantepli, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ise Çorumlu olduğu öğrenildi.

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Kayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - YenidenKayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - YenidenKayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - YenidenKayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - Yeniden

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