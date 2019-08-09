HABER

Kayıp genç ablasının yanında çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de iki gün önce evden ayrılarak bir daha geri dönmeyen ve jandarmanın yanı sıra arama kurtarma ekiplerini ekipleri harekete geçiren gencin ablasının yanında olduğu belirlendi.Cumhuriyet Mahallesinde bulunan geçici işçi çadırları bölgesinde ikamet eden 15 yaşındaki M.Y.E., geçen çarşamba günü yanına kimliğini de alarak dışarı çıktı.

Eskişehir’de iki gün önce evden ayrılarak bir daha geri dönmeyen ve jandarmanın yanı sıra arama kurtarma ekiplerini ekipleri harekete geçiren gencin ablasının yanında olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan geçici işçi çadırları bölgesinde ikamet eden 15 yaşındaki M.Y.E., geçen çarşamba günü yanına kimliğini de alarak dışarı çıktı. Saatlerce gençten haber alamayan ve telefonu da kapalı olan gencin kaybolduğu yönünde ekiplere bilgi verildi. Jandarma ekipleri bölgede bir süre arama yaparken, gencin bulunamaması üzerine bölgeye DAK ve AFAD ekipleri de gönderildi. Arama-kurtarma köpekleriyle birlikte kaybolduğu düşünülen alanda çalışma yapan ekipler, 15 yaşındaki M.Y.E.’ye dair buluntuya rastlayamadı. Gencin bölgede bulunan sulama kanalına düştüğü ihtimalleri üzerinde de durulurken çalışmalara da hız verildi. Ekipler dün gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah saatlerinde gelen haber ise herkesin yüreğine su serpti. Evden ayrılarak 2 gün boyunca haber alınamayan gencin ablasında olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralıDiyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
Pendik’te elektrik malzemeleri satan dükkanda 300 bin liralıkPendik’te elektrik malzemeleri satan dükkanda 300 bin liralık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.