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Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Tunceli’de 4 gün önce kayıp olan şapkası ve cep telefonu Munzur Çayı kenarında bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları sürerken, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Yoncalık köyünde davar otlatmaya götüren Ergin Eroğlu’nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti.

Tunceli’de 4 gün önce kayıp olan şapkası ve cep telefonu Munzur Çayı kenarında bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları sürerken, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Yoncalık köyünde davar otlatmaya götüren Ergin Eroğlu’nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip, arama çalışması yapmıştı. İlk yapılan aramada Eroğlu’na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı’nda yoğunlaştıran ekiplerin çalışmaları bugün de devam etti. Bugün Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekiplerinin yanı sıra bir araya gelerek bölgeye giden gönüllüler de arama çalışmalarına destek verdi.
Öte yandan kayıp olan Eroğlu’nun bir süre önce doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anları paylaştığı video ortaya çıktı.

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