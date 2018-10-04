HABER

Kayıp genç, çalıp sattığı bilgisayarın parasını alırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 aydır kayıp D.A.U.

Kayıp genç, çalıp sattığı bilgisayarın parasını alırken yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 aydır kayıp D.A.U. (19), bir iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı satttığı kişiden parasını almaya gelince, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, Bafra'nın Emirefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız dizüstü bilgisayarı çaldı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelendi. İncelemede, hırsızın, bilgisayar çaldığı iş yerine girmeden önce sokakta bulunan diğer dükkânların da kapısını zorladığını saptadı. Araştırmada, şüphelinin D.A.U. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi D.A.U.'nun 19 Mayıs ilçesinde yakınlarının yanında kaldığı ve 1 aydır kayıp olarak polis tarafından arandığı belirlendi.
Polis ekipleri, çalınan bilgisayarın satılabileceği ihtimaliyle Bafra'da bilgisayar satışı yapılan iş yerlerini uyardı.
KALAN PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI
Dün akşam saatlerinde, Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta bir bilgisayarcıya gelen D.A.U., dizüstü bilgisayarını satmak istediğini söyledi. D.A.U., 450 lira için anlaştığı bilgisayarcıdan 100 lira peşin alıp ayrıldı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbarla iş yerine gelen polis ekipleri, kalan 350 lirasını almak için bilgisayarcıya gelen şüpheli şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. D.A.U., sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDiş temizliği yaparken en çok bu hatayı yapıyoruz!Diş temizliği yaparken en çok bu hatayı yapıyoruz!
Cerablus'ta okul yakınında patlamaCerablus'ta okul yakınında patlama
Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar/ Ek fotoğrafKanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.