Kayıp genç, çalıp sattığı bilgisayarın parasını alırken yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 aydır kayıp D.A.U. (19), bir iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı satttığı kişiden parasını almaya gelince, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, Bafra'nın Emirefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız dizüstü bilgisayarı çaldı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelendi. İncelemede, hırsızın, bilgisayar çaldığı iş yerine girmeden önce sokakta bulunan diğer dükkânların da kapısını zorladığını saptadı. Araştırmada, şüphelinin D.A.U. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi D.A.U.'nun 19 Mayıs ilçesinde yakınlarının yanında kaldığı ve 1 aydır kayıp olarak polis tarafından arandığı belirlendi.

Polis ekipleri, çalınan bilgisayarın satılabileceği ihtimaliyle Bafra'da bilgisayar satışı yapılan iş yerlerini uyardı.