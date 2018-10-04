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Kayıp genç, çalıp sattığı bilgisayarın parasını alırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 aydır kayıp D.A.U.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 aydır kayıp D.A.U. (19), bir iş yerinden çaldığı dizüstü bilgisayarı satttığı kişiden parasını almaya gelince, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, Bafra'nın Emirefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız dizüstü bilgisayarı çaldı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelendi. İncelemede, hırsızın, bilgisayar çaldığı iş yerine girmeden önce sokakta bulunan diğer dükkânların da kapısını zorladığını saptadı. Araştırmada, şüphelinin D.A.U. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi D.A.U.'nun 19 Mayıs ilçesinde yakınlarının yanında kaldığı ve 1 aydır kayıp olarak polis tarafından arandığı belirlendi.

Polis ekipleri, çalınan bilgisayarın satılabileceği ihtimaliyle Bafra'da bilgisayar satışı yapılan iş yerlerini uyardı.

KALAN PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

Dün akşam saatlerinde, Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta bir bilgisayarcıya gelen D.A.U., dizüstü bilgisayarını satmak istediğini söyledi. D.A.U., 450 lira için anlaştığı bilgisayarcıdan 100 lira peşin alıp ayrıldı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbarla iş yerine gelen polis ekipleri, kalan 350 lirasını almak için bilgisayarcıya gelen şüpheli şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. D.A.U., sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

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