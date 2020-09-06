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Kayıp genç dağ bayır aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Bursa’da 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, ormanlık alanda aranıyor.

Bursa’da 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, ormanlık alanda aranıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.
Bursa’nın Küplüpınar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Salih Geçgel, 7 gün önce evinden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Geçgel’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Geçgel’in en son evine 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesi’nde görüldüğünü belirledi. Mahalle sakinleriyle görüşen ekipler, Gelgeç’in sürekli Ovaakça’ya yürüyerek geldiğini, çay ocaklarında çay içtikten sonra ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kayıp genci bulmak için bölgeye AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde sonlandırıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp Salih Geçgel’i arama çalışmalarına tekrar başlandı. Ormanlık arazide dağ bayır tüm araziyi tarayarak arayan ekipler, tüm ağaç altlarına bakarak kayıp genci bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarını termik santralin çevresine yoğunlaştıran ekiplerin ormanlık arazideki arama çalışmaları ise drone ile saniye saniye kaydedildi.

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