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Kayıp genç için balık adımlar devrede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da evinden çıkan ve 5 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki gencin kıyafetleri baraj kenarında bulunurken, balık adamlar arama çalışmalarına başladı.Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden 24 yaşındaki Abdulkadir İkis, 5 günce kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.

Elazığ’da evinden çıkan ve 5 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki gencin kıyafetleri baraj kenarında bulunurken, balık adamlar arama çalışmalarına başladı.
Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden 24 yaşındaki Abdulkadir İkis, 5 günce kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Üniversite mezunu İkis’ten haber alamayan aile yakınları ilk önce kendi imkanlarıyla araştırdı, bulamayınca durumu Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Arama çalışmaları sürerken İkis’in kıyafetleri Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulundu.
Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nden dalgıçlara haber verildi. Olay yerine giden dalgıç polisler, hazırlıklarını yaparak baraj gölünde arama çalışmalarına başladı.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışma yapan balık adamların, gün boyu arama çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

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