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Kayıp genç kızı jandarma ormanda buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:26 | Son Güncelleme

MERSİN’in Anamur ilçesinde kaybolan ve psikolojik tedavi gören 15 yaşındaki Ö.S., 4 saat süren arama sonucunda evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta jandarma tarafından bulundu.

Kayıp genç kızı jandarma ormanda buldu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde kaybolan ve psikolojik tedavi gören 15 yaşındaki Ö.S., 4 saat süren arama sonucunda evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta jandarma tarafından bulundu.
Anamur ilçesindeki Akpınar Yaylası’nda C.S., önceki gün 112 sağlık ekiplerini arayarak, psikolojik tedavi gören kızı Ö.S.'nin yaylada bulunan evinden kaybolduğunu ve tüm aramalara rağmen bulamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri, jandarma suç araştırma timi, iz takip köpeği ile AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımı ile bölgede yapılan drone destekli aramalar sonucunda kayıp genç kız, yaklaşık 4 saatlik arama sonucunda evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu. Genç kız, gerekli sağlık kontrolleri ve muayenesinin yapılması için Anamur Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

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