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Kayıp genç, tren vagonunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet T.'nin (26), tren vagonuna asılı cesedi bulundu.

Kayıp genç, tren vagonunda ölü bulundu

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet T.'nin (26), tren vagonuna asılı cesedi bulundu.
Sivas'ta pide fırınında çalışan bekar Ahmet T., 11 Kasım'da ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu, ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bugün 11.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) içerisinde işçiler, eski bir tren vagonunda asılı kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede ölen kişinin, kayıp Ahmet T. olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Ahmet T.'nin babası Ömer T. ile arkadaşları gözyaşı döktü. Ahmet T.'nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet T.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayıp genç, tren vagonunda ölü bulunduKayıp genç, tren vagonunda ölü bulunduKayıp genç, tren vagonunda ölü bulunduKayıp genç, tren vagonunda ölü bulundu

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