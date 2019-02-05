Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta 3 gencin cesetleri bulunurken, kayıp Barış Kurt için arama çalışmaları sürüyor.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılan araç gözden kayboldu. Dün akşam saat 18.00’de, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı 3 boyutlu sualtı görüntüleme cihazıyla araç bulundu. Cihazla sualtında fotoğrafı çekilen 17 AAC 010 plakalı araç daha sonra vinç yardımı sudan çıkarıldı. Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16) ile Mehmet Yalçın’a (16) ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri daha sonra gerekli kontroller ve tetkiklerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı bir helikopter çay üzerinde uçarak tarama yaptı. Deniz polisi ve DSİ’ye ait iş makineleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Aracın yerini tespit eden Tekirdağ Emniyeti bünyesindeki 3 boyutlu sualtı görüntüleme cihazının kayıp olan Barış Kurt’u bulmak için de kullanılacağı öğrenildi. Ferhat Çil’in cumartesi günü doğum gününe gitmek için baba Murat Çil ve anne Berna Çil’den aracı evdeki yedek anahtarla habersiz aldığı ve aracın anne Berna Çil’e ait olduğu öğrenildi.