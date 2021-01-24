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Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

24.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında gece saatlerinde batan teknede bulunan 30 yaşındaki Yankı Kocabaş isimli vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Datça Yazıbelen Mahallesi’nde Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Erkan Korkut, Kenan Kargın ve Yankı Kocabaş balık tutmak için Knidos antik kentinin 5 metre açığından tekne ile denize açıldılar.

Muğla’nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında gece saatlerinde batan teknede bulunan 30 yaşındaki Yankı Kocabaş isimli vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Datça Yazıbelen Mahallesi’nde Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Erkan Korkut, Kenan Kargın ve Yankı Kocabaş balık tutmak için Knidos antik kentinin 5 metre açığından tekne ile denize açıldılar. Gece saat 01.00 sıralarında içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Tekne içindeki Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Erkan Korkut ve Kenan Kargın batan tekneden kendi imkanları ile kurtuldular.
30 yaşındaki Yankı Kocabaş ise alabora olan tekne ile birlikte kayboldu. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, batan tekne 56 metre derinlikte bulundu. Teknede Yankı Kocabaş’a ait olduğu tahmin edilen elbiseler olduğu görüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmasını sürdürürken, jandarma ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor. Olayı duyan Yazıbelen Mahallesi ve çevre mahalle sakinleri bölgeye akın etti. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da olay yerine geldi.

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