Kayıp genci kurtarma ekipleri buldu

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde kaybolan Civan Balta (17) adlı genci kurtarma ekipleri buldu.

Sivrihisar İlören Mahallesi'nde oturan Civan Balta, dün akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Civan Balta'yı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına AKUT'un eğitilmiş 'Fırtına' ve 'Shelia' adlı köpekleri de katıldı. Gece boyunca devam eden aramaların ardından Civan Balta sabah erken saatlerde kırsal alanda bulundu. Balta'nın, akşam saatlerinde dolaşmaya çıktığını ancak daha sonra yolunu kaybedip kaybolduğu belirtildi. UMKE ekibi tarafından sağlık muayenesi yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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