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Kayıp genci kurtarma ekipleri buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde kaybolan Civan Balta (17) adlı genci kurtarma ekipleri buldu.

Kayıp genci kurtarma ekipleri buldu

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde kaybolan Civan Balta (17) adlı genci kurtarma ekipleri buldu.
Sivrihisar İlören Mahallesi'nde oturan Civan Balta, dün akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Civan Balta'yı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına AKUT'un eğitilmiş 'Fırtına' ve 'Shelia' adlı köpekleri de katıldı. Gece boyunca devam eden aramaların ardından Civan Balta sabah erken saatlerde kırsal alanda bulundu. Balta'nın, akşam saatlerinde dolaşmaya çıktığını ancak daha sonra yolunu kaybedip kaybolduğu belirtildi. UMKE ekibi tarafından sağlık muayenesi yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kayıp genci kurtarma ekipleri bulduKayıp genci kurtarma ekipleri bulduKayıp genci kurtarma ekipleri bulduKayıp genci kurtarma ekipleri buldu

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