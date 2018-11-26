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Kayıp genci öldürüp, cesedini yakmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 5 gündür kayıp Suat Arslan'ın (31) öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi.

Kayıp genci öldürüp, cesedini yakmışlar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 5 gündür kayıp Suat Arslan'ın (31) öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Sürsürü Mahallesi'nde oturan Suat Arslan, geçen çarşamba günü ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarıyla harekete geçen polis, Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Suat Arslan'ın kaybolmasıyla ilgili A.A. ve Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Arslan'ın Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü yakınlarında öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Suat Arslan'ın yakılmış cesedi bulunarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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