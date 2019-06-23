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Kayıp gencin ablası konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki gencin ablası, "Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" dedi.Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı’nda çalışan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı.

Kayıp gencin ablası konuştu

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki gencin ablası, "Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" dedi.
Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı’nda çalışan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı. Ceylan’ın eve dönmemesi üzerine çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Mehmet Ceylan’ın ablası Huriye Ceylan, "Kardeşim Mehmet Ceylan 21 Haziran Cuma günü saat 23.00’de evden işe çıkıyorum diye gitti. O saatten beri arıyorum, ulaşamıyorum. Hiçbir haber alamadık. Polise falan haber verdik. Altında siyah pantolon, üstünde beyaz kareli gömlek, kırmızı şapkası ve lacivert spor ayakkabı var üstünde. Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" ifadelerini kullandı.

Kayıp gencin ablası konuştu

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