HABER

Kayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de, ailesiyle birlikte piknik yaptığı alanda kaybolan Deniz Ulutaş'ın (23), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Kayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulundu

Ruhan YALÇIN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de, ailesiyle birlikte piknik yaptığı alanda kaybolan Deniz Ulutaş'ın (23), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde, dün ailesiyle pikniğe giden Deniz Ulutaş, bir süre sonra yanlarından ayrıldı. Ulutaş'ın uzun süre dönmemesi üzerine çevrede arama yapan aile bireyleri, bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarmanın aramasından da sonuç alınamayınca gencin baraj gölüne düşmüş olabileceği değerlendirilerek, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç ekipler istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada, sabaha karşı Deniz Ulutaş'ın baraj gölünde cansız bedenini buldu. Acı haberi alan Ulutaş'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Deniz Ulutaş'ın cesedi, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulunduKayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulunduKayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulunduKayıp gencin, baraj gölünde cesedi bulundu

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Baraj gölünde kaybolan Evin'in cansız bedeni bulunduBaraj gölünde kaybolan Evin'in cansız bedeni bulundu
Anne- babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildiAnne- babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.