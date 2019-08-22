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Kayıp gencin cesedi barajda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin cesedi, sulama barajında bulundu.

Patnos Sulama Barajı'nda sabah saatlerinde balık avlamak üzere gelen balıkçılar, ilçede 5 gün önce ailesinin kayıp ihbarıyla aranmasına başlanılan Mahkum Kaya'nın (21) cesedine rastladı.

Balıkçıların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesince de teşhis edilen cesedi sudan çıkardı.

Kaya'nın cesedi jandarmanın incelemesi sonrası ambulansla Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin cesedinin, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

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