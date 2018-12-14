Kayıp gencin cesedi bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasan Karaduman'ın (25) cesedi bulundu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Eğirdir ilçesinde oturan Hasan Karaduman'dan 5 gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları sonrasında Pazarköy'de boş bir marangozhanede Hasan Karaduman'ın cansız bedeni bulundu. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Karaduman'ın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI



