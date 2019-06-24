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Kayıp gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

Kayıp gencin cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.

Akarçay'ın Ali Çetinkaya Mahallesi'nde suda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgede güvenlik şeridi çeken polis, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ekiplerinin botla girerek Akarçay'dan çıkardığı ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin 3 gün önce çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ceylan'a (19) ait olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar akarçay ceset Kayıp

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